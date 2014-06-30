重温稿-《中国新债预测》国开行四期债结果有望低于二级，长端品种或稍承压

* 招标品种: 国开行第9、14、15、16期增发债

* 期限及金额上限：三年40亿元；五年60亿元;7/10年各50亿元

* 招标时间: 3/5年：7月1日上午9:30-10:30

* 7/10年：7月1日上午9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间:4.45%-4.54%；4.65%-4.73%；4.80%-4.90%；4.82%-4.95%

* 预测均值: 4.50%；4.69%；4.85%；4.89%

路透上海6月30日 - 中国国家开发银行 周二将增发四期金融债。路透调查显示，月末流动性已然无恙，月初资金面虽存在缴准担忧，但料问题基本不大，对明日新债或存点支撑，但经济企稳忧虑难消，长端品种仍存在一定压力，因此，四期新债预测均值分别落于4.50%、4.69%、4.85%及4.89%。

“资金面应该没什么问题的，明天5年以内品种应该还是不错的，”华南一银行交易员说，午后现券市场收益率有点反弹，也可能对明天的新债一级造成影响，但是基本的需求还是有的，中标结果还是会低于二级市场的。

他并解释称，宏观经济短期企稳，且如果要调整存贷比口径，宽松是这种方式的话，就会挤占债券市场需求，现券长端压力会更大一些。

银行间市场主要回购加权利率 呈上行态势。交易员指出，资金面稍趋紧主要还是因供需结构失衡所致，马上迎来存款准备金补缴，市场还是有所担心届时资金面所承压力；且从明日开始七天品种将可跨月初准备金清算日，不排除因需求支撑资金价格走高。

华北一银行交易员称，国开结果应该还会低于二级估值，但是一级市场长端需求可能会弱些，也要看看明天有关宏观数据了。

中国官方6月制造业PMI及汇丰中国PMI终值将于周二公布。

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.5623%、4.7609%、4.9131%和4.9380%。

国开行明日新发债为今年第9、14、15、16期增发债；债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、14、15及16期增发债

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发行上限 7/10年各50亿元；三年40亿元；五年60亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：7月1日上午9:30-10:30

7/10年：7月1日上午9:30-11:10

招标方式 3/5/10年：单一价格(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 7月3日

起息日 3年：6月26日

5年：4月8日

7年：6月9日

10年：6月12日

分销期 7月2日-7月3日

上市日 7月9日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第9、14、15和16期债历次发行情况如下：

五年 七年 10年 三年

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票面利率 5.44% 4.77% 4.90% 4.50%

4/8增发中标收益率 5.5027% -- -- --

4/15增发中标收益率 5.3208% -- -- --

4/22增发中标收益率 5.2228% -- -- --

4/29增发中标收益率 5.1783% -- -- --

5/6增发中标收益率 5.0390% -- -- --

5/13增发中标收益率 4.7991% -- -- --

5/20增发中标收益率 5.0037% -- -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.9168% -- -- --

6/3 增发中标收益率 4.6916% -- -- --

(加权)

6/10增发中标收益率 4.7014% 4.8557% -- --

(加权)

6/17增发中标收益率 4.6652% 4.8268% 4.9119% --

(加权)

6/24增发中标收益率 4.6958% 4.8345% -- --

(加权)