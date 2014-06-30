路透基点：中国海外宏洋集团签署1.03亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国国营地产开发商中国海外宏洋集团有限公司周一签署1.03亿美元三年期贷款，此为该公司在联贷市场的首宗贷款。

该交易包含9,000万美元部分和1亿港元(1,280万美元)部分。

台北富邦银行和永亨银行为牵头行兼簿记行，各承贷2,500万美元。富邦为代理行。

彰化银行和台湾企银为牵头行，各承贷2,000万美元。富邦银行香港分行为主办行，承贷1亿港元。

初步贷款规模为1.25亿美元，可上下调整达30%幅度。消息人士称，借款人在收到足够贷款额度后，决定敲定交易，不再等待其他几家还在审核中的银行。

如先前报导，这笔无担保子弹式贷款的利率为Libor或Hibor加码260个基点。

承诺1,250万美元以上的银行，获得综合收益290个基点，费用为90个基点，并取得牵头行头衔；承诺750-1,200万美元者，综合收益288个基点，费用84个基点。

中国海外发展有限公司(COLI)为中海宏洋的母公司及控股股东。在贷款期间，中国海外必须控制中海宏洋董事会及维持控股地位。中海宏洋及中国海外皆为香港上市公司。

贷款资金用于营运资本。

标准普尔、穆迪及惠誉给予中海宏洋的评等为BBB-/Baa2/BBB。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)