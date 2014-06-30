路透基点：中国海外宏洋集团签署1.03亿美元三年期贷款--TRLPC

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国国营地产开发商中国海外宏洋集团有限公司周一签署1.03亿美元三年期贷款，此为该公司在联贷市场的首宗贷款。
该交易包含9,000万美元部分和1亿港元(1,280万美元)部分。
台北富邦银行和永亨银行为牵头行兼簿记行，各承贷2,500万美元。富邦为代理行。
彰化银行和台湾企银为牵头行，各承贷2,000万美元。富邦银行香港分行为主办行，承贷1亿港元。
初步贷款规模为1.25亿美元，可上下调整达30%幅度。消息人士称，借款人在收到足够贷款额度后，决定敲定交易，不再等待其他几家还在审核中的银行。
如先前报导，这笔无担保子弹式贷款的利率为Libor或Hibor加码260个基点。
承诺1,250万美元以上的银行，获得综合收益290个基点，费用为90个基点，并取得牵头行头衔；承诺750-1,200万美元者，综合收益288个基点，费用84个基点。
中国海外发展有限公司(COLI)为中海宏洋的母公司及控股股东。在贷款期间，中国海外必须控制中海宏洋董事会及维持控股地位。中海宏洋及中国海外皆为香港上市公司。
贷款资金用于营运资本。
标准普尔、穆迪及惠誉给予中海宏洋的评等为BBB-/Baa2/BBB。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。