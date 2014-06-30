路透调查：布兰特原油今年均价料为108美元，受伊拉克和乌克兰危机推高

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
* 布兰特原油2014年均价料为108美元，WTI为100.4美元
* 布兰特-WTI平均升水今年预计为7.6美元
路透6月30日 - 路透月度调查周一显示，伊拉克爆发的激烈战乱，以及乌克兰危机都推动分析师在最近几周大幅上调油价预估。
对26位分析师的调查显示，布兰特原油期货 2014年均价为每桶108美元，创今年路透调查最高预估值，远高于上月预估均值105.9美元。
今年迄今，布兰特原油均价为108.72美元，较去年均值基本持平。
“中东政治不稳定是阻碍油价下跌的新因素，”意大利能源智库Nomisma Energie主管Davide Tabarelli表示。
不过调查称，布兰特原油未来两年预计将会下滑，2015和2016年均价分别为104.8美元和102.1美元。
分析师预计西德克萨斯中质油(WTI) 2014年均价为100.4美元，高于2013年的98.05美元。WTI今年迄今均价为100.72美元。
调查显示，布兰特原油期货较WTI升水CL-LCO1=R2014年料缩窄至每桶7.6美元，去年为10.58美元。(完) (编译 朱晓军；审校 王冠中)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
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