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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 18:27 BJT

路透调查：布兰特原油今年均价料为108美元，受伊拉克和乌克兰危机推高

* 布兰特原油2014年均价料为108美元，WTI为100.4美元

* 布兰特-WTI平均升水今年预计为7.6美元

路透6月30日 - 路透月度调查周一显示，伊拉克爆发的激烈战乱，以及乌克兰危机都推动分析师在最近几周大幅上调油价预估。

对26位分析师的调查显示，布兰特原油期货 2014年均价为每桶108美元，创今年路透调查最高预估值，远高于上月预估均值105.9美元。

今年迄今，布兰特原油均价为108.72美元，较去年均值基本持平。

“中东政治不稳定是阻碍油价下跌的新因素，”意大利能源智库Nomisma Energie主管Davide Tabarelli表示。

不过调查称，布兰特原油未来两年预计将会下滑，2015和2016年均价分别为104.8美元和102.1美元。

分析师预计西德克萨斯中质油(WTI) 2014年均价为100.4美元，高于2013年的98.05美元。WTI今年迄今均价为100.72美元。

调查显示，布兰特原油期货较WTI升水CL-LCO1=R2014年料缩窄至每桶7.6美元，去年为10.58美元。(完) (编译 朱晓军；审校 王冠中)
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