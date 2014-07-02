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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 12:16 BJT

澳门经济：6月博彩收入按年下降3.7%，为逾四年来首见衰退

路透香港7月2日 - 澳门政府周二公布，6月份的博彩收入按年减少3.7%至272.15亿澳门元，为逾四年来首见年倒退。分析师指出，这是因为赌客兴趣转移至正在巴西举行的世界盃上所致。

6月单月收入亦较前月的323.54亿澳门元减少15.9%；1-6月累积博彩收入按年增12.6%至1,930.86亿澳门元。

欲浏览澳门博彩收入变化，请点选(bit.ly/1qwArWz)

多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。2013年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元。

不过，今年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及10月起的赌场禁烟令等，令市场关注澳门的经济活动是否受到影响。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国 。(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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