中国债市：10年和3年期国债期货仿真交易将出，单边举手机制亦在论证

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透上海6月30日 - 中国五年期国债期货已顺利完成三个合约，从而推动中国金融期货交易所积极推进新产品。中金所国债期货开发小组副组长汪明文近期表示，接下来拟推出国债期货10年期和3年期的仿真交易，但具体安排仍有待监管部门的同意。
他是在接受包括路透在内的媒体采访时，作出上述表示的，并介绍下半年还将把推动银行保险等机构交易国债期货；推出单边举手机制以及加大投资者教育等，作为推动国债期货市场发展的主要工作。
“仿真交易是中金所推正式产品的一般惯例，是检验国债期货合约、规则和业务系统，开展投资者教育工作的重要平台, 中金所正在积极准备相关工作。”汪明文介绍。
中国五年期国债期货5月底至6月初，由于机构对宽松政策的敏感预期，国债期货曾有一波明显的活跃期,市场总持仓量从5月中旬的4,000多手一路上涨到超过8,000手,交易量也明显放大。
不过从交割率数据来看，刚结束交易的1406合约最终交割量只有77手，显着低于前两个合约的451手和277手，交割率为1.53%，中金所表示拟推出单边举手交割模式，进一步活跃市场。
至于此前讨论的现券冲抵保证金制度，他介绍目前中金所正在有关监管部门指导下，与国债登记托管机构开展国债充抵期货保证金业务研究，并已达成了初步共识，目前正在积极商讨业务落地的具体操作方案。
而银行保险入市的问题，他介绍目前中金所层面已经完成技术和制度的准备，但最终进度仍有待监管部门的同意。
目前市场有一种说法是，银行由于已经有了IRS的风险对冲产品，所以和参与国债期货形成了市场竞争，影响了银行等参与国债期货市场的积极性。
汪明文认为，IRS侧重资金波动风险的对冲，国债期货更集中在现券利率方面的对冲，两者有一定竞争，但更多是优势互补，尚不存在IRS影响银行参与国债期货积极性的问题。目前中金所正在积极推动相关部门，尽快落实银行保险机构参与国债期货市场。同时他认为，国债期货将与IRS一起对货币政策转型发挥积极作用。（完） (发稿 徐永 审校 毕晓雯)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
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