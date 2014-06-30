重发-中国反腐：原国资委主任蒋洁敏等三人因受贿等问题被双开--中纪委

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路透北京6月30日 - 中国中纪委网站周一宣布，对国务院国资委原主任蒋洁敏、原公安部副部长李东生、中国石油天然气集团公司原副总经理王永春给予开除党籍以及行政开除处分（双开），三人涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

中纪委网站称，李东生和蒋洁敏利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂，上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题涉嫌违法犯罪。

中国石油天然气集团公司原副总经理、党组成员兼大庆油田有限责任公司原总经理、党委副书记王永春利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂。上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题涉嫌违法犯罪。

去年12月，李东生涉嫌严重违纪，被免去其公安部副部长、党委副书记职务。李东生是2009年调任公安部副部长，此前曾担任中共中央宣传部副部长等职务 。

国资委前任主任蒋洁敏在2013年3月上任国资委主任后，因涉嫌严重违纪已于2013年9月被免去其领导职务。蒋洁敏此前曾任中石油 董事长及董事职务，之后出任国资委主任及中共第十八届中央委员会委员 。

去年8月，王永春因涉嫌严重违纪接受组织调查 。（完）