马来西亚期市：棕榈油期货下跌，录得12年9月以来最大季度跌幅

路透吉隆坡6月30日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，接近两周低点，因海外豆油市场表现疲弱而承压，不过需求回升的希望限制了跌幅并助其录得四个月来的首次月度涨幅。

但马来西亚棕榈油期货仍录得近两年来的最大季度跌幅，因出口需求令人失望、马币(林吉特)坚挺以及库存在过去三个月增加。

指标9月棕榈油期约 周一尾盘跌至6月17日低点2,421马币，最终收报每吨2,425马币。

本季度棕榈油下跌近8%，创下2012年9月来最大单季降幅。

总成交量为34,246口，略低于35,000口的均值。

“海外豆油市场在早盘下跌，我们(棕榈油)市场随之走低，”吉隆坡一外资经纪公司的交易员称。

“棕榈油价格将取决于6月的供需因素，先前的预测是出口数据下降而产量大幅增加，”该交易员表示，“但这个预测已经调整：出口可能上升2-3%，而产量将是略有增加。”

据路透市场分析师王涛，技术图显示棕榈油已在2,422马币寻获支撑，可能在该水准上方徘徊一个交易日。(完)

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