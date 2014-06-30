国际油市：燃料油升水几无变动，因供需相对平衡

路透新加坡6月30日 - 180-cst和380-cst燃料油升水周一双双呈区间波动态势，消息人士称因清淡的需求抵消了该地区重质馏分油供给下降的影响。

180-cst燃料油稍稍上涨0.19美元至每吨较新加坡现货报价升水1.50美元，受本地区贸易商兴隆的现货需求支撑。

路透数据显示，380-cst现货升水小幅下降0.02美元至每吨较新加坡现货报价升水1.25美元。

一位北亚的消息人士周一表示：“供给较上个月有点吃紧，所以裂解价差受到支撑，但需求，尤其是船用燃料油的需求迟缓。”

“由于最近价格高企，许多中国和新加坡的最终用户似乎采取观望、谨慎的态度。”

新加坡是全球最大的船用燃料油交易中心，月均平均销售超过300万吨。贸易商表示，中国也是亚洲主要的加油地之一，月均销量在70万吨左右。

租用巨型油轮从西方(包括美国和西北欧)运输燃料油的成本上升，抑制了船货向亚洲的流动。

一位在新加坡的船运业消息人士称，中东地区强劲的活动帮助强化西方船运市场的人气。短短一周内租用巨型油轮的费用升至30万美元，或每吨1.10美元。

在现货市场，BP向兴隆出售2万吨180-cst，船期为7月26-30日，较7月新加坡平均现货报价每吨升水1美元。(完)

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