投行观点：贷存比约束放松，狭义流动性宽松向广义流动性宽松转换--中金公司

路透北京6月30日 - 中金公司周一的报告指出，银监会本次调整贷存比，整体看分子端的调整与市场基本吻合，但分母端没有纳入同业存款。在分母没有纳入同业存款的情况下，贷存比调整的力度低于此前预期。

报告表示，由于非银行对银行同业存款体量庞大（目前超过6万亿），无论对贷存比本身还是纳入贷存比后缴纳法定存款准备金对资金面的影响都比较大，因此可能需要监管机构层面更多共识才会进一步推动同业存款纳入贷存比和补缴存准。

报告称，分子的调整具有明显的针对性，主要是支持三农和小微企业贷款的投放，但总体来看，这部分分子的影响不会很大。据测算，每年支农和支小再贷款的发放在几百亿量级，存量规模最多可能也就万亿规模。小微专项金融债过去几年也陆续发行了几千亿元人民币（5,000亿以内）。

报告认为，“商业银行发行的剩余期限不少于1年，且债权人无权要求银行提前偿付的各类债券”，可能包括银行发行的次级债和二级资本债。目前，这些债券存量规模超过5,000亿。

报告预计，总体来看，此次存贷比中分子扣减项应该超过2万亿的规模，占目前贷款余额的3%至4%。静态看，这部分贷款的扣减可以降低贷存比2至3个百分点。

对于分母的调整，报告表示，下半年监管机构可能加快推出针对企业和居民的大额存单（目前已经在征求意见）。不过，大额存单本身应该在普通存款之列。所以加入这一项，主要是为推出大额存单做铺垫。

报告称，大额存单推出，有助于稳定存款来源和支持银行资产扩张。但如果大额存单推出是将普通存款转移为存单，则对贷存比的影响不大。此外，外资银行吸收的境外母行的资金规模不算很大，对贷存比的影响有限。

中金报告认为，虽然贷存比不是构成上半年银行贷款扩张的最主要约束因素，但由于上半年银行存款受到利率市场的冲击，增速明显下降，活期存款也出现了历史上首次的净减少，贷存比约束对部分股份制银行而言构成了约束。因此，贷存比计算公式的适度调整，仍有利于减少对这些银行的贷款扩张制约。

总结来看，本次贷存比分子和分母的调整能一定程度上降低银行整体的贷存比，但中小银行可能受惠更明显。

报告表示，在贷存比放松后，银行的信贷额度也会有一定程度的放松，虽然银行风险偏好仍不算高，但在基建投资发力，第三产业快速发展的情况下，银行的信贷投放仍有较好的去处。