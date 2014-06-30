东南亚股市：泰国股市触及九个月高位，受靓丽经济前景支撑

路透曼谷6月30日 - 泰国股市指标股指周一触及九个月高位，创下逾一年来最佳季度表现，因正面的经济前景提振对风险资产的需求。印尼股市本季度温和上涨，7月该国即将迎来总统选举。

泰国央行周一暗示，该国经济本季度将避免衰退，并称5月制造业和消费已“开始显露出复苏迹象”。

汤森路透数据显示，外资连续第二日买超泰国股市，买超24亿泰铢(7,400万美元)，上周五则买超19亿泰铢(5,855万美元)。

泰国股市 收高0.2%，本季度上涨近8%，是东南亚表现最好的股市。

印尼股市 上涨近1%至约两周高位。该国第三大市值银行Bank Rakyat Indonesia 和第四大银行Telkom Indonesia 成交活跃。

第二季印尼指标股指上涨2.3%，第一季涨幅为11.6%。券商Danaseksa在一份报告中称，下个月大选前景不明令大多数投资者保持谨慎。

“总体而言，投资者或更倾向于确认Jokowi获胜后加仓，而不是冒险现在就加仓，虽然近期市场走疲，”Danaseksa称。

东南亚主要股市本季度上涨，其中菲律宾股市 上涨6%，新加坡股市 上涨2.1%，马来西亚股市 上涨1.8%。但越南股市下跌2.3%，为四个季度以来首次下跌。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 427.71 1.55 +0.36 +10.13 388.37

新加坡 3255.67 -15.38 -0.47 +2.79 3167.43

马来西亚 1882.71 1.78 +0.09 +0.84 1866.96

泰国 1485.75 2.51 +0.17 +14.40 1298.71

印尼 4878.58 33.45 +0.69 +14.14 4274.18

菲律宾 6844.31 2.16 +0.03 +16.21 5889.83

越南 578.13 -0.69 -0.12 +14.57 504.63

(完)

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