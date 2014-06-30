中国新股： 证监会再发23家IPO预披露名单，总数达641家

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透北京6月30日 - 中国证监会网站周一晚间公布了最后一批A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，其中，14家在上交所上市，5家在深交所中小板上市，4家在深交所创业板上市。
加上此前披露的618家，目前已有641家企业发布了预披露或预披露更新信息。
此前证监会发言人表示，从7月1日开始，受理待审企业和预披露企业的数量将会一致。对于6月底前未完成预先披露的企业，由于其申请文件中的财务资料已过有效期且逾期达三个月将终止审查。
对于6月底已完成预先披露、尚未过会的企业，若其财务资料截止期为2013年年底，则其财务资料已过有效期，将中止审查，该等企业应当在9月底前更新财务资料，否则将终止审查。 （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。