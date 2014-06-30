新闻稿：中国银监会调整银行存贷比计算口径，释放信贷支持实体经济

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透北京6月30日 - 中国银监会周一宣布，自7月1日起调整商业银行存贷比的监管口径，增加分子端的贷款扣减项，扩大分母端的存款计入项，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核，本外币合计和外币业务存贷比将作为监测指标。
以下为中国银监会周一公布的“中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知”全文：
为适应我国银行业资产负债结构多元化发展趋势，完善存贷比监管考核办法，自2014年7月1日起，对存贷比计算口径进行调整。现就有关事项通知如下：
一、银监会对商业银行人民币业务实施存贷比监管考核，对本外币合计和外币业务存贷比实施监测。
二、计算存贷比分子（贷款）时，从中扣除以下6项：
（一）支农再贷款、支小再贷款所对应的贷款。
（二）“三农”专项金融债所对应的涉农贷款。
（三）小微企业专项金融债所对应的小微企业贷款。
（四）商业银行发行的剩余期限不少于1年，且债权人无权要求银行提前偿付的其他各类债券所对应的贷款。
（五）商业银行使用国际金融组织或外国政府转贷资金发放的贷款。
（六）村镇银行使用主发起行存放资金发放的农户和小微企业贷款。
三、计算存贷比分母（存款）时，增加以下2项：
（一）银行对企业或个人发行的大额可转让存单。
（二）外资法人银行吸收的境外母行一年期以上存放净额。
四、非现场监管信息系统相关报表的调整及报送要求另行通知。
五、本通知适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。农村合作银行、农村信用社、村镇银行参照执行。（完）
欲览原文，请点击中国银监会网站链接 here (整理 李贺)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
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