新闻稿：中国银监会调整银行存贷比计算口径，释放信贷支持实体经济

路透北京6月30日 - 中国银监会周一宣布，自7月1日起调整商业银行存贷比的监管口径，增加分子端的贷款扣减项，扩大分母端的存款计入项，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核，本外币合计和外币业务存贷比将作为监测指标。

以下为中国银监会周一公布的“中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知”全文：

为适应我国银行业资产负债结构多元化发展趋势，完善存贷比监管考核办法，自2014年7月1日起，对存贷比计算口径进行调整。现就有关事项通知如下：

一、银监会对商业银行人民币业务实施存贷比监管考核，对本外币合计和外币业务存贷比实施监测。

二、计算存贷比分子（贷款）时，从中扣除以下6项：

（一）支农再贷款、支小再贷款所对应的贷款。

（二）“三农”专项金融债所对应的涉农贷款。

（三）小微企业专项金融债所对应的小微企业贷款。

（四）商业银行发行的剩余期限不少于1年，且债权人无权要求银行提前偿付的其他各类债券所对应的贷款。

（五）商业银行使用国际金融组织或外国政府转贷资金发放的贷款。

（六）村镇银行使用主发起行存放资金发放的农户和小微企业贷款。

三、计算存贷比分母（存款）时，增加以下2项：

（一）银行对企业或个人发行的大额可转让存单。

（二）外资法人银行吸收的境外母行一年期以上存放净额。

四、非现场监管信息系统相关报表的调整及报送要求另行通知。

五、本通知适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。农村合作银行、农村信用社、村镇银行参照执行。（完）

欲览原文，请点击中国银监会网站链接 here (整理 李贺)