《焦点》中国存贷比调整一小步，撬动金融市场化改革一大步

* 贷存比放松代表广义的流动性宽松，有利释放信贷

* 扣减贷款分子的第四项给业界留下想象空间

* 存款分母纳入CD，未纳入同业大额可转让存单（NCD）

* 监管人士指此举与央行推进利率市场化的初衷相一致

作者/谢衡

路透北京6月30日 - 饱受中国银行业诟病的的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。

银监会周一称，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，仅对人民币业务实施存贷比监管考核。存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款等；同时，银行对企业、个人发行的大额可转让存单（CD）等将计入存贷比分母（存款）计算口径。

“将面向个人或企业的大额存单纳入考核，这是将扩大商业银行放贷能力、支持实体经济回暖与改变商业银行激励、及继续推进利率市场化相结合的一步妙棋。此前一度被怀疑延搁的利率市场化进程有望重新加速。”国信证券宏观分析师钟正生说。

钟正生认为，存贷比的分子端主要撇掉支农支小贷款，这块量级本就不会太大；分母端主要纳入面向个人或企业的大额存单，这块也处于是尝试推进阶段。“所以，此次计算口径的调整可以说主要是立足现在，着眼未来；或者说监管层更在意未来增量的调整，而非当下存量的影响。”

而银监会公布的细则中，可从分子中扣除的第四项：“商业银行发行的剩余期限不少于1年，且债权人无权要求银行提前偿付的其他各类债券所对应的贷款。”更是为业界留下了无限想象的空间。

银监会强调，因这些贷款都具有明确稳定的资金来源，故无需相应的存款资金进行匹配。一位接近监管层的人士进一步解释称，“商业银行发行的剩余期限不少于1年，且债权人无权要求银行提前偿付的各类债券所对应的贷款” 可能会与其他从分母中取出的项目重合， 所以特别要表明的是“其他”。

对冲基金Guard Capital首席策略兼清华五道口教授高滨指出上述这一项，就相当于资金稳定的贷款将不受贷存比的考核，这为商业银行贷款增加创造出无限的空间，比如澳洲的贷存比，历史上就曾经有过140%的最高纪录。

根据中金公司债券组的测算，这一项可能包括银行发行的次级债和二级资本债，目前存量规模已超过5,000亿元人民币。

“商业银行发债是最好的办法。本来这种负债不算存款，也就是说不用把20%的钱冻结成1.62%低利率的准备。这次修改后同时又能抵消贷款的指标，多好啊，以后银行要多发债。”另有业内人士补充说。

上述接近监管层人士表示，银行对非银行的拆借资金，将考虑率先在上海自贸区试点纳入贷存比分母计算，待观察实施效果后，再决定是否会在全国推广。

而中国全国人大财经委员会副主任吴晓灵一直呼吁彻底取消存贷比，她认为 存贷比的控制和贷款规模的控制，侵蚀了商业银行的金融自主权，而商业银行资产负债管理自主权的缺失扭曲了市场行为。建议修订《商业银行法》第39条，用流动性覆盖比例和净稳定资金比例替代75%的存贷比例。

银监会在调整存贷比口径的通知中表示，将观察存贷比计算口径调整对银行经营行为和金融市场的影响，对于存贷比出现异动的银行，将视情形采取相应措施，防止监管套利。综合运用存贷比、流动性比例、流动性覆盖率和多维度的流动性风险监测指标。在中长期，银监会还将继续积极推动并配合立法机关修订《商业银行法》。

**开正门、堵歪门**

此次存贷比调整，未将同业大额可转让存单（NCD）纳入存贷比的存款分母，低于此前的市场预期。

业界人士普遍相信将CD纳入存款，将提高银行发行可转让存单纳的热情，推动利率市场化。而大额可转让存单替代理财，表外资金回流一般性存款将扩大存贷比分母，又可刺激表内信贷。

“分母中纳入对企业、个人发行的大额可转让存单（CD），却没有纳入同业大额可转让存单（NCD），银监会还是希望能够开正门、堵歪门。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩说。

上述接近监管层的人士表示，”此次存贷比计算口径更改没有如市场预期的那样把同业银行存款纳入分母之中，应该是中国银监会反复研究论证做出的决定。因银行对银行的同业存款资金不是很稳定，有一定的风险，不适合放入分母之中。“

另外在当前规范同业业务发展的大背景之下，如果在存贷比设计上做出这样的调整，将会可能干扰银监会此前发布的107号文的实施效果，形成监管套利。

“由于非银行对银行同业存款体量庞大（目前超过6万亿元），无论对贷存比本身还是纳入贷存比后缴纳法定对资金面的影响都比较大，因此可能需要监管机构层面更多共识才会进一步推动同业存款纳入贷存比和补缴法定。”中金公司的报告称。

上述接近监管层的人士就表示，银监会将CD计入分母这一举措，会激励银行发行更多的大额存单，这与中国央行进一步推进利率市场化的初衷是一致的。

“将商业银行未来对非金融企业和个人发行CD纳入存款口径，有助于减缓表外理财带来存款流失引发的存贷比收紧压力。由于CD额度高，收益率较理财偏低，有助于拉低银行资金成本。”浦发银行金融市场部分析师曹阳说。

CD是指银行为吸收资金发行的，可在金融市场上流通转让的银行存款凭证，一般为固定利息。多位消息人士此前表示，中国央行近日下发的《征求意见稿》明确大额存款凭证属于一般性存款范畴，并将对企业和个人开放。一位接近监管层的人士表示，目前央行规定，针对个人发行的CD 50万元起，面向企业发行的1,000万元起。在这个底线之上，各行可自行确定CD的发行起点。

**狭义宽松转向广义宽松**

银监会通知称，此次调整方案未改变存贷比的基本计算规则，简单易行，从定量测算结果看，有助于商业银行将更多的信贷资源用于支持实体经济。

分析人士相信，此次存贷比放松是“微刺激”第三波的组成部分，意味着狭义流动性宽松将转换为广义流动性宽松。在贷存比放松后，央行对银行的信贷额度也会有一定程度的放松。

“下半年经济要‘勇夺佳绩’必须伴随着更大的政策支持力度，这意味着信用端将逐步 松绑，央行对信贷额度的控制有望松动。存贷比放松降低表内资产监管成本，提升 表内信贷类资产吸引力，信贷投放有助于经济企稳和风险偏好的释放。” 民生证 宏观分析李奇霖说。

李奇霖表示，金融机构提供信贷最 主要的约束还是来自于央行对信贷额度的管控和资本约束，央行信贷额度不松，金融机构资本充足率得不到提高，单一的存贷比放松难以显着地影响金融机构当前的信贷行为。

中金债券的报告估计，存贷比中贷款的所有扣减项应该超过2万亿元的规模。占目前贷款余额的3%-4%。静态看，可以降低贷存比2-3个百分点。

银监会数据显示，截止今年3月底，银行业平均存贷比水平在65.9%

银行业人士普遍表示，虽然此次存贷比调整可以释放出几千亿元的贷款空间，但商业银行主动信贷扩张，还是会权衡风险等多重因素。

“二季度信贷市场已经变了，有效需求明显不足。感觉此次存贷比调整，对增加贷款的效果并不会立竿见影。但新增的信贷额度估计大家都要占上，先用票据来占额度。”一位股份制银行资金部人士说。

另一位股份制银行信贷部的有关人士就表示，他所在的分行很多贷款余额都用贴现占着，评审对贷款的审核审批严格，同时小微余额也在下降。“空出的额度其实还在平台，房地产之捣来捣去。治标不治本。”

中国银行业协会最新发布的报告称，2014年，受外需冲击较大的小企业和部分产能过剩问题突出的企业的不良贷款可能继续增长。房地产、融资平台相关贷款应予以高度关注。流动性总体平稳，不会爆发大规模流动性风险；随着利率市场化推进、汇率弹性增强、资本流动频繁，市场风险压力趋于上升。（完）