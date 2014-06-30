基金产业：中法两国合作推出6.28亿美元中型企业私募股权基金

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透伦敦6月30日 - 法国与中国合作推出了一支重点投资于中型企业的私募股权基金，以促进两国之间的投资，帮助法国企业从中国快速增长的消费市场中获得机会，而中国企业可以引进法国企业的成功经验和技术管理水平。
该基金的支持者中国国家开发银行下属国开金融有限责任公司、法国国家投资银行Bpifrance与凯辉私募股权投资基金周一表示，中法中型企业基金第一次募集关闭，筹资4.6亿欧元(6.275亿美元)，符合最终目标规模为5亿欧元。
国开金融有限责任公司和Bpifrance在3月的时候同意成为基石投资人。凯辉私募股权投资基金将作为该基金的管理公司。这三家公司2012年设立了一支专注于中小企业的基金，规模为1.5亿欧元。
上述基金将重点投资于中法两国以及欧洲其他国家企业的成长与国际扩张，正在使用“Cathay Midcap Growth Fund III”的名称进行推广销售。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。