国际油市：亚洲汽油裂解价差持坚，对石脑油构成支撑

路透新加坡6月30日 - 亚洲汽油裂解价差周一升至11个半月高位每桶12.90美元，因季节性需求高峰又恰逢亚洲炼厂近期的停产和维护。

穆斯林斋月通常会带动中东和印尼对汽油的需求增长。斋月已于6月29日开始。

需求强劲之际，马来西亚位于马六甲的两座炼厂中的一座又停产。

新加坡的SRC也关闭了其炼厂的几座装置进行维护，要持续到8月。作为亚洲重要汽油进口国的越南尚未恢复其唯一一座炼厂的运行。该炼厂5月关闭进行维护。

亚洲石脑油裂解价差在每吨145.50美元的一个月高位附近持坚，因需求吸纳了供给。

石脑油可以裂解成石化产品，也可以重整成汽油，或作为车用汽油混合原料。

台塑石化正在求购8月上半月石脑油，尽管其位于麦寮的年产能293万吨的化工厂中，三座裂解装置中最大的一个要在8月中旬左右进行维护。该装置的年产能为120万吨。

尚不清楚标购结果，但贸易商估计台塑购入了最多10万吨石脑油，成本加运费价每吨较日本报价升水7.00-8.00美元。

在新加坡现货交易中，维多公司向中国石油天然气股份有限公司出售一笔95号汽油船货，船期为7月15-19日，每桶129.70美元。(完)

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