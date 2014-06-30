国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差均跌近5%，因供给充足而需求低迷

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透香港6月30日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一双双下跌近5%，到逾两周低点，因该地区供给旺盛但需求低迷。
柴油裂解价差下跌0.65美元至每桶13.62美元，为6月11日以来的最低，当时为13.55美元。
航煤裂解价差下跌0.68美元至每桶13.19美元，也创下6月11日以来的最低，当时为13.10美元。
一位在新加坡的交易员说，亚洲的供给过剩可能至少持续到11月，中东地区第四季有新炼厂投产，料会对市场构成进一步的压力。
国有的孟加拉石油公司(Bangladesh Petroleum Corporation,BPC)的一位高管表示，该公司已结束了与八家公司就2014年下半年定期供给的协商，基本上保持在目前的升水。
该官员称，除了燃料油以外，对于所有的油品升水都将维持不变。
BPC已敲定了2014年下半年的柴油合同，每桶较中东报价升水4.80美元，而航煤的定期合同价格定在每桶升水5.80美元，持平于1-6月时交易的水平。
孟加拉中质馏分油合同的供给方包括科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp),马来西亚的Petronas,阿联酋国家石油公司，菲律宾国家石油公司，越南的Petrolimex，印尼的Bumi Siak Pusako，中国石油天然气股份有限公司和联合石化。
新加坡现货交易窗口中有柴油交易达成，未见航煤交易。
P66从Winson手中以较新加坡报价贴水0.40美元的价格购买了15万桶500ppm的柴油，船期为7月26-30日。
兴隆从SK energy手中以较新加坡报价贴水0.30美元的价格购买了15万桶500ppm的柴油，船期为7月21-25日。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
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