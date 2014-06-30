新闻稿：穆迪仍将兖州煤业评级列入下调的复评名单；授予永久债券最终评级

路透6月30日 - (以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年6月30日—穆迪投资者服务公司已向兖煤国际贸易有限公司发行的3亿美元无抵押永久债券授予最终 Ba1的评级。该债券由兖州煤业股份有限公司提供担保。

上述评级仍被列入下调的复评名单。

兖州煤业Ba1的公司家族评级和兖煤国际资源开发有限公司Ba1的高级无抵押债务评级也将继续处于下调复评之中。

上述复评始于2014年4月1日，原因是兖州煤业发布的2013年全年业绩显示资本支出和债务总额均高于穆迪的预期。

评级理据

穆迪对无抵押永久债券的最终评级与其在2014年5月14日授予的暂行评级相同。评级理据请参阅当日发表的新闻稿。

穆迪副总裁/高级信用评级主任/经理王智健称：“我们对兖州煤业的复评仍侧重于公司在2014年能否将债务杠杆率恢复至支持其Ba1公司家族评级的适当水平。作为复评的一部分，我们还将重估兖州煤业与山东省政府及其母公司兖矿集团 (未评级) 的关系，以及后两者对兖州煤业的潜在支持力度。”

穆迪的复评还将侧重于： (1) 在运营环境艰难的情况下，兖州煤业管理其发展计划的业务战略和财务政策； (2) 关于其2014年人民币94亿元资本支出预算的灵活性； (3) 近期的收购以及持续进行的新项目投资； (4) 该公司降低子公司债务/总资产比率的计划。

由于总资本支出的大幅增长导致2013年底债务水平高于预期，而且煤炭行业运营环境依然严峻，兖州煤业的个体信用状况已大幅恶化。如果公司的调整后债务/ EBITDA继续高于4.5-5.0倍，其评级可能被下调。

上述评级所采用的评级方法为2009年5月发表的《全球采矿业评级方法》 (Global Mining Methodology) 。关于该评级方法，请参阅www.moodys.com信用政策页。

兖州煤业股份有限公司于1998年在上海、香港及纽约上市，兖矿集团持有该公司56.52%的股权。兖矿集团是山东省国有资产监督管理委员会全资所有的国有企业。