新闻稿：受评中国房地产开发商的销售业绩继续超越市场--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年6月30日—穆迪投资者服务公司表示，2014年前 5个月，受评中国房地产开发商的合约销售增长率继续高于全国水平。

穆迪副总裁/高级信用评级主任王智健称：“2014年前 5个月，穆迪跟踪的20家受评开发商的合约销售总额达到人民币4,509亿元，同比增长12.2%。”

“与之相反，2014年前 5个月中国住宅市场合约销售总额同比下降10.2%，达到人民币2万亿元左右。”王智健补充称。

穆迪同时指出，受评开发商 (特别是财力雄厚的大型开发商) 仍将有顺畅的境外融资渠道。

王智健称：“2014年第二季度，10家受评开发商共计发行了59亿美元债券，而2014年第一季度的发行规模为92亿美元。”

“新发债券的部分所得用于偿还到期境外债券，因此也将有助于缓解受评开发商的再融资风险。”王智健补充称。

王智健在穆迪发表最新一期《中国房地产市场焦点》 (China Property Focus) 报告之际作出上述评论。

穆迪报告表示，2014年的债券发行使得受评开发商保持流动性稳定，穆迪对房地产业的流动性指数反映了这一点。该指数衡量流动性不足或属流动性最弱的SGL-4类别的受评中国开发商数量。

2014年5月，穆迪的中国房地产开发商流动性指数为19.2%，略高于4月的18.0%。

穆迪报告亦指出，本轮中国房地产市场的放缓将比2008年和2011年的下行周期持续时间更长，原因是中国正在进行经济结构调整，而且过去几年开发商快速扩张造成库存水平高企。此外，政府不太可能完全取消限购令，或显着放松国内信贷和流动性环境。

穆迪预计，多数受评开发商的应对方式是放缓购地步伐，从而维持流动性。

穆迪副总裁/高级分析师曾启贤称：“住宅价格增长方面，我们预计未来12个月中国70个大中城市的房价同比涨幅将显着下降，主要原因是国内流动性趋紧；银行不愿以低于基准利率的水平发放按揭贷款，导致按揭贷款利率上升。”

“住宅价格增长的其他制约因素包括购房者预计房价会进一步下降，以及国内GDP增长放缓。”曾启贤补充称。

“此外，虽然2014年5月是70个大中城市中69个城市房价连续第13个月上涨，但同比涨幅超过10%的城市数量从4月的6个降至5月的两个。”曾启贤补充称。

上述报告也表示，2014年5月29日至6月25日，穆迪采取了一次负面评级行动，将合生创展集团有限公司B3评级的展望从稳定调整为负面。

截至2014年6月25日，穆迪评级的52家中国房地产开发商中43家评级展望为稳定，占比82.7%。