纽约期市：ICE原糖在到期前挫跌至四个月低位，近月合约贴水走宽

路透纽约/伦敦6月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌至四个月低位，延续上日大跌的頽势，且盘中近月合约的贴水短暂扩大至四年半高位。7月原糖期货只有小量合约交割。

ICE可可期货触及约三年最高水平，之后由升转跌，但本季上涨，连升第四季，和LIFFE可可市场表现一致。

阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中上涨，本季小幅下跌。该合约在本季稍早劲涨22%，因巴西干旱对作物的损害程度不确定。

7月/10月原糖期货贴水盘中走宽至1.60美分，为2009年12月来最宽水平，周五贴水为1.30美分。

ICE-7月原糖期货 收低0.23美分，或1.4%，收报每磅16.62美分，盘中触及2月28日来最低的16.49美分，该合约在收盘到期。近月合约本季大跌6.5%。

交投最活跃的10月合约 收低0.25美分或1.4%，报18.01美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收低8.90美元，或1.9%，报每吨472.20美元。本季下跌0.4%。

纽约和伦敦可可期货由升转跌，因科特迪瓦(象牙海岸)的可可交割强劲。

ICE-9月可可合约 盘中升至3,142美元峰值，收跌8美元，或0.3%，报每吨3,127美元。本季上升5.4%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 收跌10英镑，或0.5%，报每吨1,948英镑。次月合约本季上涨4.5%。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.55美分，或1.5%，收报每磅1.7510美元。近月咖啡期货在首季暴涨60%后，第二季首季收低2.7%。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收跌18美元，或0.9%，收报每吨2,016美元。本季下跌3.7%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)