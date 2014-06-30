纽约期市：ICE原糖在到期前挫跌至四个月低位，近月合约贴水走宽

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透纽约/伦敦6月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌至四个月低位，延续上日大跌的頽势，且盘中近月合约的贴水短暂扩大至四年半高位。7月原糖期货只有小量合约交割。
ICE可可期货触及约三年最高水平，之后由升转跌，但本季上涨，连升第四季，和LIFFE可可市场表现一致。
阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中上涨，本季小幅下跌。该合约在本季稍早劲涨22%，因巴西干旱对作物的损害程度不确定。
7月/10月原糖期货贴水盘中走宽至1.60美分，为2009年12月来最宽水平，周五贴水为1.30美分。
ICE-7月原糖期货 收低0.23美分，或1.4%，收报每磅16.62美分，盘中触及2月28日来最低的16.49美分，该合约在收盘到期。近月合约本季大跌6.5%。
交投最活跃的10月合约 收低0.25美分或1.4%，报18.01美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收低8.90美元，或1.9%，报每吨472.20美元。本季下跌0.4%。
纽约和伦敦可可期货由升转跌，因科特迪瓦(象牙海岸)的可可交割强劲。
ICE-9月可可合约 盘中升至3,142美元峰值，收跌8美元，或0.3%，报每吨3,127美元。本季上升5.4%。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 收跌10英镑，或0.5%，报每吨1,948英镑。次月合约本季上涨4.5%。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.55美分，或1.5%，收报每磅1.7510美元。近月咖啡期货在首季暴涨60%后，第二季首季收低2.7%。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收跌18美元，或0.9%，收报每吨2,016美元。本季下跌3.7%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200