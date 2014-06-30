芝加哥期市：CBOT玉米期货录得9月来最大单日跌幅，因USDA报告利空

路透芝加哥6月30日 - 美国玉米期货周一大跌约5%，为9月来最大单日跌幅，交易商说，因美国农业部预期秋季玉米收成将创新高，且目前玉米供应多于预期。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月7月玉米期货跌至1月来的最低，9月 和12月玉米期货 均跌至合约低点，收在日内低点附近。

美国农业部季度谷物库存和年度种植面积报告称，今年春季农夫种植的玉米面积是2010年来最小，但良好的天气状况预料将令本秋季玉米丰收。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，包括对冲基金在内的投机性投资者上周持有的玉米期货净多头头寸下降，至3月来最少的水平。投资者仍持有50,376口净多头期货合约，分析师表示，这可能使玉米价格面临进一步下跌的风险。

周五未平仓合约下降32,255口，至128.7万口，为2月来最小。

7月期货合约在首个交割通知日有3口合约交割，符合分析师预期的10口或以下。

农业部称，最新一周出口检验美国玉米872,960吨，低于市场预期。

7月玉米合约 下跌18-3/4美分，报4.24-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为473,087口。(完)

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