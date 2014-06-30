日韩经济指标预测--7月1日-7月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月30日当周
6月30日(一)
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.9% +1.7%
2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正15 正17
大型非制造业景气判断指数 正19 正24
小型制造业景气判断指数 负1 正4
小型非制造业景气判断指数 0 正8
大型企业资本支出 +6.0% +0.1%
小型企业资本支出 -19.1% -24.7%
7月1日(二)
0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.5
0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 +5.1% -1.0%
进口(较上年同期) +9.0% +0.3%
贸易收支(亿美元) -- 顺差53.1
0130 日本加班工资 5月 -- +5.1%
0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.9
7月2日(三)
2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,609.1
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,865
外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,956
7月3日(四)
暂无重要经济指标
7月4日(五)
暂无重要经济指标
7月7日当周
7月6日(日)
2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,839
7月7日(一)
0500 日本同时指标(较前月 5月 -- -3.4
领先指标 -- -0.5
2350 日本银行放贷(较上年同期) 6月 -- +2.3%
2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 5月 -- 盈余1,874
7月8日(二)
0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 45.1 (完)