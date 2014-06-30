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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 07:07 BJT

****日韩经济指标预测--7月1日-7月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    6月30日当周
    
    6月30日(一)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              6月         +0.1%      +0.2%
                             (较上年同期)                         +1.9%      +1.7%
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数          第二季        正15       正17
                     大型非制造业景气判断指数                      正19       正24
                     小型制造业景气判断指数                         负1        正4
                     小型非制造业景气判断指数                         0        正8
                     大型企业资本支出                             +6.0%      +0.1%
                     小型企业资本支出                            -19.1%     -24.7%
    
    7月1日(二)
    0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     6月           --        49.5
    0000 韩国出口(较上年同期)                       6月初值       +5.1%      -1.0%
             进口(较上年同期)                                     +9.0%      +0.3%
             贸易收支(亿美元)                                       --    顺差53.1
    0130 日本加班工资                                 5月           --       +5.1%
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                6月           --        49.9

    
    7月2日(三)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                         6月           --     3,609.1
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --  买超14,865
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超2,956
    
    7月3日(四)
    暂无重要经济指标
                    
    7月4日(五)
    暂无重要经济指标
    
    7月7日当周
    
    7月6日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         6月           --      12,839

    7月7日(一)
    0500 日本同时指标(较前月                          5月           --        -3.4
             领先指标                                               --        -0.5
    2350 日本银行放贷(较上年同期)                     6月           --       +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆)               5月           --   盈余1,874
                            
    7月8日(二)
    0500 日本服务业景气判断指数                       6月           --        45.1  (完)
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