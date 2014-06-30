《焦点》通用汽车点火开关危机恶化，公司承认造成死亡数增至16人

路透底特律6月30日 - 通用汽车 要命的点火开关安全危机周一更形恶化，该公司将召回823万辆车，其中绝大多数为更加老旧的车种，而这些车种与三起死亡事故有关。

最新的召回行动让通用汽车承认该问题造成的死亡人数升至至少16人。通用汽车表示，该公司目前知道的是有61起车祸事件与点火开关问题有关，不过美国国会议员及安全监管机构已表示，他们预期死亡统计人数将会增加。

通用汽车先前已经承认，有13名死亡事件是与点火开关故障有关，然而路透6月初进行调查发现，类似事件造成死在通用汽车车上的人数至少有74人。

美国众议院能源和商务委员会主席、密西根州共和党议员Fred Upton表示，周一公布伤亡人数增加及扩大召回，“证实了通用汽车安全问题比先前报导更为广泛的疑虑。”该委员会已经两度约谈通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)。

通用汽车周一稍早宣布，将委由律师Kenneth Feinberg管理一个补偿基金，该基金将提供Chevrolet Cobalt及Saturn Ion等旧款小型车点火开关故障造成的死亡事件至少100万美元的补偿，但最新宣布的受害者则不在该基金补偿范围内。

通用汽车发言人Jim Cain表示，新近事故的受害人死于分别两次高速车祸，一次涉及2003年款雪佛兰Impala，另一次涉及2004年款Impala。他表示，两次事故中安全气囊均未打开，但通用无法认定气囊未打开与开关问题的联系。

最近的几次召回使通用今年召回的汽车总数激增至2,900万辆，其中涉及紧凑型和中型汽车，包括1997-2014年款轿车和跨界休旅车(crossover)。去年该公司在美国的汽车销售量为280万辆，全球销量为970万辆。今年迄今，通用召回的汽车数量已经超过2013年美国整体汽车行业召回数量。

通用周一还表示，第二季将认列5亿美元费用以支应召回成本。今年迄今，该公司减记成本估计总计达25亿美元。

今年稍早该公司召回将近260万辆Cobalt和Ions等小型车，因开关缺陷与54起车祸有关，这些车祸导致至少13人死亡。

本月稍早，通用召回逾50万辆雪佛兰科迈罗(Camaro)运动车以及另外340辆大中型轿车，包括雪佛兰Impala和凯迪拉克帝威(Cadillac DeVilles)。

**法律问题**

周一通用宣布两项召回计划，均与点火开关有关，通用表示这些点火开关可能因为“钥匙无意中的转动“而熄火，由此或导致发动机关闭，转向、刹车和气囊的电源切断--这和引发之前召回的问题十分相似。

有761万辆汽车和跑车受到影响，最早的车型可追溯至1997年，其中包括2000-2005年生产的雪佛兰Impala和1997-2005年生产的雪佛兰迈锐宝(Malibu)。此外还有616,179辆2003-2014年款卡迪拉克汽车被召回，包括CTS轿跑车以及SPX跨界车。

路透4月报导，2004-2006年款的凯迪拉克SRX车款使用与2003年款Saturn Ion类似的点火开关。根据提供给美国安全监管机构的多项文件，通用汽车工程师在八年多前向开关供应商Delphi Automotive 表示，他们的膝盖会不小心碰触关闭凯迪拉克SRX点火开关。

路透检视通用汽车线上零部件目录发现，SRX原始的点火开关组件也用在2003-2007年款的凯迪拉克CTS上。Delphi向美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，该公司供应2003-2007年款CTS及2004-2009年款SRX的点火开关。

不过通用汽车到了周一才因为点火开关问题召回SRX及CTS。

和先前做法雷同的是，通用汽车呼吁车主钥匙圈上只保留启动钥匙，钥匙袋等其他物件一律移除。

6月初通用汽车公布一份长达325页的报告，详细记录Cobalt及Ion确认部件缺陷的过程；这个缺陷最终导致这些车辆在今年稍早进行召回。这份报告由通用汽车的委外律师事务所Jenner & Block董事长Anton Valukas所撰写，当中在很大程度上推卸了高管的责任。

但通用汽车在很多方面都将面临法务问题。加州一地方律师周一宣布，将对通用汽车提起诉讼，指控该公司隐藏至少35项安全隐患，恐对公众安全带来威胁。这些安全隐患造成了数以百万计的车辆召回。

通用汽车先前已经承认，美国司法部正在调查该公司如何处理Cobalt及Ion的召回。