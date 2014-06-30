金砖国家：6月30日股汇市收盘纵览

路透7月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月30日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收报1,050.78点。

中国股市：沪综指收升，险资或加大蓝筹股投资力度提振市场信心

香港股市：逆转稍早涨势收低，但录得季度涨幅

中国汇市：人民币收升逾百点市场普遍结汇，短期观察6.2元阻力位

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拉美股市：下滑，之前巴西公布的预算数据疲弱，不过MSCI明晟拉美指数 第二季上涨约5%，抹去前两季的跌幅。巴西股指 略微下滑，第二季也上涨近5%。

拉美汇市：拉美货币多数下跌，巴西雷亚尔跌穿2.20关口

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南非股市：上涨，不过资源类股承压，因英美铂金 称正在评估Rustenburg铂金矿的运作选择。指标Top-40绩优股指数 上升0.7%至45,969点；综合指数 涨0.63%至50,945点。

南非汇市：兰特兑美元承压走软，投资人为可能发生新的罢工作准备

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印度股市：指标BSE指数 收涨1.25%，因投资者买入最近表现优越的个股，该指数第二季上涨13.52%，创2009年第三季来最大季度升幅，且为亚太地区表现最佳的股指。BSE指数收报25,413.78点，月度升幅为4.9%；NSE指数 收高1.37%，报7,611.35点，月度升幅为5.3%，季度升幅为13.53%。

印度汇市：印度卢比下滑，录得三个季度来首个季度跌幅，因央行疑似干预举措继续阻止卢比兑美元大幅升越60。卢比兑美元 收报60.17/18，周五收盘为60.0850/0950。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌1.13%，报739.33点。