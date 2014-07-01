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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 08:04 BJT

《全球汇市》美元第三季伊始处于守势，澳元关注澳洲央行利率决议

欧洲央行反倒料将采取观望态势，而非追随日本央行及美联储的脚步，采取购买资产计划。

澳洲央行周二稍晚预计将宣布维持政策按兵不动，指标利率将持稳于2.5%。市场焦点将放在央行会否再度放话压低澳元；澳元目前仍坚守0.94美元上方。

澳元最新报价为0.9432美元 ，三周来均盘旋在0.94美元附近。近期高位0.9445及今年高位0.9461的阻力，均抑制澳元走势。

在澳洲央行于0430 GMT宣布政策决议前，中国将于0100 GMT时发布制造业调查报告。

中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)料将创下年内新高，预示经济企稳迹象更加稳定。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3691 1.3691 +0.00 -0.39 1.3745

美元/日圆 101.32 101.30 +0.02 -3.78 105.30

欧元/日圆 138.72 138.69 +0.02 -4.15 144.73

美元/瑞郎 0.8868 0.8868 +0.00 -0.67 0.8928

英镑/美元 1.7104 1.7103 +0.01 +3.31 1.6556

美元/加元 1.0671 1.0667 +0.04 +0.48 1.0620

澳元/美元 0.9424 0.9430 -0.06 +5.73 0.8913

新西兰元/美元 0.8759 0.8756 +0.03 +6.74 0.8206

澳元/日圆 95.480 95.530 -0.05 +1.74 93.850

新西兰元/日圆 88.770 88.700 +0.08 +2.73 86.410

英镑/日圆 173.29 173.26 +0.02 -0.60 174.33

澳元/新西兰元 1.0756 1.0765 -0.08 -0.85 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 许娜/杜明霞/石冠兰/龚芳; 审校 张明钧/王兴亚/于春红)
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