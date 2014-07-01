《全球汇市》美元第三季伊始处于守势，澳元关注澳洲央行利率决议

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
欧洲央行反倒料将采取观望态势，而非追随日本央行及美联储的脚步，采取购买资产计划。
澳洲央行周二稍晚预计将宣布维持政策按兵不动，指标利率将持稳于2.5%。市场焦点将放在央行会否再度放话压低澳元；澳元目前仍坚守0.94美元上方。
澳元最新报价为0.9432美元 ，三周来均盘旋在0.94美元附近。近期高位0.9445及今年高位0.9461的阻力，均抑制澳元走势。
在澳洲央行于0430 GMT宣布政策决议前，中国将于0100 GMT时发布制造业调查报告。
中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)料将创下年内新高，预示经济企稳迹象更加稳定。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3691 1.3691 +0.00 -0.39 1.3745
美元/日圆 101.32 101.30 +0.02 -3.78 105.30
欧元/日圆 138.72 138.69 +0.02 -4.15 144.73
美元/瑞郎 0.8868 0.8868 +0.00 -0.67 0.8928
英镑/美元 1.7104 1.7103 +0.01 +3.31 1.6556
美元/加元 1.0671 1.0667 +0.04 +0.48 1.0620
澳元/美元 0.9424 0.9430 -0.06 +5.73 0.8913
新西兰元/美元 0.8759 0.8756 +0.03 +6.74 0.8206
澳元/日圆 95.480 95.530 -0.05 +1.74 93.850
新西兰元/日圆 88.770 88.700 +0.08 +2.73 86.410
英镑/日圆 173.29 173.26 +0.02 -0.60 174.33
澳元/新西兰元 1.0756 1.0765 -0.08 -0.85 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/杜明霞/石冠兰/龚芳; 审校 张明钧/王兴亚/于春红)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。