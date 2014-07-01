欧洲经济指标预测--7月1日-7月8日****

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月30日当周 7月1日(二) 0730 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 6月 52.8 52.5 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 53.2 53.2 0750 法国Markit制造业PMI 6月 47.8 47.8 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 6月 52.4 52.4 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少1 增加2.4 未经季节调整失业人数(万人) 280 290 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月 51.9 51.9 0800 意大利失业率 5月 12.6% 12.6% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 56.8 57.0 0900 欧元区失业率 5月 11.7% 11.7% 7月2-11日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +3.9% (较上年同期) 截止6月的三个月 -- +8.7% 7月2日(三) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 +0.6% +0.7% (较上年同期) +11.2% +11.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 59.5 60.0 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.0% -1.2% 7月3日(四) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 6月 51.8 51.6 0750 法国Markit服务业PMI 6月 48.2 48.2 综合PMI -- 48.0 0755 德国Markit服务业PMI 6月 54.8 54.8 综合PMI -- 54.2 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月 52.8 52.8 综合PMI 52.8 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 58.3 58.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.2% +2.4% 1145 欧洲央行利率决定指标再融资利率 7月 -- 0.15% 存款利率 -- -0.10% 7月4日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -1.0% +3.1% 7月7日当周 7月7日(一) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 6月 -- 3.0% (经季节调整) -- 3.2% 0600 德国工业生产(较前月) 5月 +0.6% +0.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 8.5 7月8日(二) 0600 德国经季节调整出口(较上月) 5月 -- +3.0% 进口(较上月) -- +0.1% 贸易收支(亿欧元) -- 177 0645 法国预算收支(亿欧元) 5月 -- 赤字642 0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差39 进口(亿欧元) -- 399 出口(亿欧元) -- 360 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.2% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -- +0.4% 0830 英国工业生产(较上月) 5月 -- +0.4% (较上年同期) -- +3.0% 制造业产出(较上月) 5月 -- +0.4% (较上年同期) -- +4.4% (完)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。