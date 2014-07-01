中国反腐：铲除腐败决不手软，从严治党不是口号--人民日报

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月1日 - 中国人民日报周二刊登评论员文章称，从严治党不是口号，惩治腐败没有例外。任何人不论权力大小、职务高低，只要触犯党纪国法，都要严肃查处，党内决不允许有腐败分子藏身之地，军中也决不允许有腐败分子藏身之地，任何人都不能心存侥幸。
该文指出，6月30日中共中央决定给予徐才厚等四人开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送司法机关依法处理。这一决定，进一步体现了从严治党、从严治军的鲜明态度，表明了共产党坚决反对腐败、以零容忍态度惩治腐败的坚定决心。
“新形势下我们党面临着许多严峻挑战，尤其是一些党员干部中发生的腐败问题，已经成为最大危险之一。全党必须警醒起来，下大气力解决好腐败问题。”文章称。
该文称，十八大以来，以习近平为总书记的党中央，从党和国家生死存亡的高度，把反腐败斗争摆在更加突出位置。坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，严肃查处一些党员干部包括高级干部严重违纪问题。
文章并强调，反腐倡廉必须常抓不懈，拒腐防变必须警钟长鸣，始终保持惩治腐败高压态势，铲除腐败决不手软。
中纪委周一称，中共中央对原中央军委副主席徐才厚给予开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。
中纪委同时还宣布，对国务院国资委原主任蒋洁敏、原公安部副部长李东生、中国石油天然气集团公司原副总经理王永春给予开除党籍以及行政开除处分（双开），三人涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。