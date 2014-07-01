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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 08:40 BJT

《即时观点》日本6月大型制造业景气判断指数下滑--央行短观调查

三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益分析师SHUJI TONOUCHI：

服务业和小型企业的状况基本和预期相符，表明情况没有那么糟。

资本支出计划非常强劲，说明企业并不认为经济会因为消费税上调就恶化。

这表明经济发展符合日本央行的设想，因此很难说会有额外的货币宽松举措出台。

相关链接：

有关日本央行短观调查报告的完整表格，请点选央行网站： www.boj.or.jp/en/index.htm/

进一步背景资料请点选： 路透调查：日央行第二季短观调查料显示企业信心略降，但好转可期

(完)

(编译 李春喜/张明钧/郑茵 审校 徐文焰/杜明霞/张荻)
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