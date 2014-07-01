《中国重要政经日程》--7月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
==========================近期重要政经日程==========================
7/03（周四）
*--国家主席习近平将于7月3日至4日对韩国进行国事访问。
7/04（周五）
--2014外滩国际金融峰会在上海举行。
7/06（周日）
*--德意志联邦共和国总理安格拉·默克尔将于7月6日至8日对中国进行正式访问。
7/07（周一）
--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。
7/19（周六）
--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。
7/23（周三）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。
7/29（周六）
--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 沈燕)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。