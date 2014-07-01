《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
*工商时报：
--金管会主委曾铭宗透露，截至6月27日止，外资累计净入金额已达1,926亿美元，正式突破1,900亿美元大关，再创历史新高；虽然6月还有最后一个交易日，但已可确定此波外资已创下连续10个月、史上最长净汇入期间，共汇入250亿美元(约合7,500亿台币)以上，为台股添动能。
--投资社会住宅，寿险业首选证券化模式。寿险公会日前针对有意投资社会住宅的寿险公司进行调查，三大可能投资模式中，寿险公司对证券化投资意愿最高，其次才是PFI(民间融资提案)，最后才是BOT模式。
*经济日报：
--昆山市委书记管爱国表示，为让台商转型升级，昆山将持续支持台商创建自主品牌，支持作法包括搭建资源分享平台及加大技术创新支援力道。
--景气逐渐回温，但劳工可能没有明显的感受。根据主计总处最新调查，去年有帮员工加薪的企业家数占所有企业18.8%，换言之，超过八成的企业去年完全没加薪。
--财金部会昨日听取第一金 公股金融机构合并评估报告后，裁定采取〞双轴心〞并购模式，并指示第一金及兆丰金 同步去洽其他公股金融机构意愿，双轴心是第一步，后续要再推海内外并购，以挤进全球前百大做为打亚洲盃的目标。
--根据台湾大学经济系和成功大学合作团队的研究，台湾在2012年地下经济的规模，约占国内生产毛额(GDP)的28.1%。若以趋势观察，台湾在1961年至2003年地下经济的数值，有下降趋势；不过，在2003年至2012年数值向上，地下经济占GDP的平均值约25%。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。