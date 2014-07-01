更新版 1-中国新股：证监会再发23家IPO预披露名单，11家中小银行集中亮相

(新增IPO预披露名单细节)

路透北京7月1日 - 中国证监会网站周一晚间公布了最后一批A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，加上此前披露的618家，目前已有641家企业发布了预披露或预披露更新信息，其中有11家中小型银行集中亮相。

最后一批23家预披露名单中14家在上交所上市，5家在深交所中小板上市，4家在深交所创业板上市，有11家为银行。分别是拟在上交所上市的成都银行、杭州银行、江苏银行、上海银行、贵阳银行、无锡农商行、吴江农商行、常熟农商行、盛京银行以及拟在深交所中小板上市的张家港农商行和江阴农商行。

招股说明书显示，上述11家商业银行均没有确定募集资金总规模，但基本确定所募集的资金将全部用于补充资本金，且不进行老股转让。从目前公布的发行数量来看，江苏银行以及上海银行的发行股份数量分别达到了25.975亿股和12亿股，规模较大。

此前证监会发言人表示，城商行等金融机构在符合境外上市地的上市条件，并取得行业监管部门同意的前提下，均可自主向证监会提出境外上市申请。截至去年11月初，证监会已核准重庆银行 、徽商银行 两家城商行境外首发及上市的申请。