更新版 1-中国新股：证监会再发23家IPO预披露名单，11家中小银行集中亮相

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(新增IPO预披露名单细节)
路透北京7月1日 - 中国证监会网站周一晚间公布了最后一批A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，加上此前披露的618家，目前已有641家企业发布了预披露或预披露更新信息，其中有11家中小型银行集中亮相。
最后一批23家预披露名单中14家在上交所上市，5家在深交所中小板上市，4家在深交所创业板上市，有11家为银行。分别是拟在上交所上市的成都银行、杭州银行、江苏银行、上海银行、贵阳银行、无锡农商行、吴江农商行、常熟农商行、盛京银行以及拟在深交所中小板上市的张家港农商行和江阴农商行。
招股说明书显示，上述11家商业银行均没有确定募集资金总规模，但基本确定所募集的资金将全部用于补充资本金，且不进行老股转让。从目前公布的发行数量来看，江苏银行以及上海银行的发行股份数量分别达到了25.975亿股和12亿股，规模较大。
此前证监会发言人表示，城商行等金融机构在符合境外上市地的上市条件，并取得行业监管部门同意的前提下，均可自主向证监会提出境外上市申请。截至去年11月初，证监会已核准重庆银行 、徽商银行 两家城商行境外首发及上市的申请。
根据证监会规定，从7月1日开始，受理待审企业和预披露企业的数量将会一致。对于6月底前未完成预先披露的企业，由于其申请文件中的财务资料已过有效期且逾期达三个月将终止审查。对于6月底已完成预先披露、尚未过会的企业，若其财务资料截止期为2013年年底，则其财务资料已过有效期，将中止审查，该等企业应当在9月底前更新财务资料，否则将终止审查。 （完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。