全球债市：今年上半年新兴市场债券销量超过2,600亿美元

法国巴黎银行的硬通货新兴市场债券主管David Spegel称，独联体国家只发行了130亿美元债券，他估计独联体国家因为市场关闭少发行了430亿美元债券。

“这显示了政治危机对独联体国家在全球资本市场发债能力的影响，”Spegel说。

俄罗斯借款人像许多新兴市场借款人一样，在欧元债券市场试水，欧元债券市场的借款成本因为欧洲央行放宽政策一直在下降。欧洲基金的需求也很强劲，因西班牙和葡萄牙等实力较弱的欧元区国家的债券收益率涨势消退。

新兴市场发债人借入了421亿欧元(574亿美元)，占新兴债券总销量的21%，而2013年全年的新兴欧元债券发行量为400亿欧元。

对收益率的孜孜以求，也给低评级的新兴债券带来销路。比如厄瓜多尔、巴基斯坦、斯里兰卡和肯尼亚的债券。

虽然对高收益债券的认购踊跃，但Spegel指出，今年垃圾级债券在已发债券中的比例只有26%，历史正常比例为33%。