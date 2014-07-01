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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 08:35 BJT

标题新闻：澳洲6月制造业PMI跌0.3至48.9点，企业称澳元汇率强劲提高进口商品竞争力--AIG

AIG: 澳洲工业集团(Australian Industry Group)

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