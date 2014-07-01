中国基金：股、债型基金规模二季度回落，货基续增但增幅趋缓--报载

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月1日 - 中国证券报旗下金牛理财网统计数据显示，截至周一已披露半年度资产净值数据的基金中， 股票型、债券型等基金规模较去年末与今年一季度水平出现下滑；然而相比之下，货币型基金规模从去年底来一直维持增长态势，不过二季度增速趋缓。
数据显示，截至6月30日10时，共有1,539只基金披露其半年度资产净值数据，其中货币型基金规模已达到15,110.622亿元人民币，而在去年末和今年一季度，该类基金规模分别为7,475.918亿元和14,320.809亿元，相比分别增长102%和5.5%。
其中，余额宝所对应的天弘增利宝货币基金规模为5,741.604亿元，占同期全部货币基金规模的38%。
数据并显示，在1,539只基金中，股票型基金规模为9,303.674亿元，而在今年一季度和去年末，这一数据分别是9,474.768亿元和10,714.198亿元，环比小幅下降。
而混合型基金规模5,533.004亿元，相比今年一季度末的5,214.018亿元有所上升，但规模仍低于去年末的5,734.056亿元；债券型基金规模2,750.409亿元，亦低于今年一季度的2,945.457亿元和去年末的3,400.302亿元。（完） (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。