美国经济：长期失业者就业状况为通胀会否站上2%的关键--联储报告

路透旧金山6月30日 - 旧金山联邦储备银行周一发布的报告显示，明年美国通胀会否站上联邦储备理事会(FED)2%目标，抑或维持在该目标下方，端视长期失业者找到工作的难易度而定。

报告指出，只要经济走强，就意味着所有劳工的就业前景转佳，但若就连求职半年以上者的就业前景也好转，明年全年通胀看来料将维持在远低于2%水准。

根据该项报告，倘若长期失业者实际得到工作的机会不高，对劳工需求的上升速度可能更甚于供给，则通胀在2015年底前可能升逾2%。部份分析师认为，长期失业者在就业上可能遭遇困难，因为他们的工作技能可能退化。

白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)等部份知名经济学家愈发认为可能会出现这种情况。但美联储主席叶伦等多数联储决策官员则不以为然。叶伦相信，由于雇主加速聘雇，长期失业者将得以找到工作，使得企业可在未大幅推高薪资压力下填补空缺。

美联储所发布的预测显示，多数决策官员预计将维持近零利率水准直到2015年稍晚，使得失业率可在通胀温和下持续下滑。

近期研究报告采用知名的经济模型--菲利浦斯曲线(Phillips curve)，在各种假设情境下预测通胀状况。多数情境显示，通胀在2015年全年将远低于2%。但当研究人员将长期失业者排除在该模型以外的话，研究发现通胀在2015年中以前就可能升破2%。

旧金山联储研究员Adam Shapiro及Yifan Cao写道，“之所以预估通胀升高，是因为就短期失业率来看，目前经济中闲置产能无多。”(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)