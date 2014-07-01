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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 08:49 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月1日-7月8日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 
 日   时间   国家    规模     发行细节
 期                           
 7/1         英国             标售2019年到期的通胀保值公债公债
 7/2         德国    40亿欧   标售五年期联邦债券
                     元       
 7/3  0950   法国             标售长期政府债券(OAT)
 7/3         日本             标售三个月期贴现国库券
 7/3         日本             标售10年期公债
 7/3         西班牙           标售公债
 7/7  1350   法国             标售国库券(BTF)
 7/8         日本             标售10年期通膨指数债券和六个月期贴
                              现债券
                              
 7/8         英国             标售2060年到期的通胀保值公债公债
                              
 7/8         美国             出售三年期公债
                              
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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