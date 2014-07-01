《全球主要国家债券发行预告》--7月1日-7月8日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日 时间 国家 规模 发行细节 期 7/1 英国 标售2019年到期的通胀保值公债公债 7/2 德国 40亿欧 标售五年期联邦债券 元 7/3 0950 法国 标售长期政府债券(OAT) 7/3 日本 标售三个月期贴现国库券 7/3 日本 标售10年期公债 7/3 西班牙 标售公债 7/7 1350 法国 标售国库券(BTF) 7/8 日本 标售10年期通膨指数债券和六个月期贴 现债券 7/8 英国 标售2060年到期的通胀保值公债公债 7/8 美国 出售三年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。