《全球重要经济事件一览表》--7月1日-7月8日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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7月1日(二)
华盛顿--美中贸易全国委员会(USCBC)将与美国财长杰克卢举行对话，主题为美中经济关系和第六次战略与经济对话的优先议题。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在亚当斯密研究所(Adam Smith Institute)的“商业午餐会”上发表讲话。
法兰克福--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对外国记者协会(Foreign Press Association)发表讲话(0930)。
维也纳--IMF高级官员Bas Bakker与奥地利央行总裁诺沃特尼将主持IMF奥地利经济检视会议之后的新闻发布会(0900)。
德国哈亨堡--德国央行理事会成员Joachim Nagel发表讲话(1700)。
悉尼--澳洲央行召开利率会议。
7月2日(三)
华盛顿--美联储主席叶伦在国际货币基金组织(IMF)举行的活动上发表演讲(1400)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月3日)。
伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在金融时报举办的一次活动上发表讲话(1105)。
柏林--德国财长朔伊布勒介绍2015-2018年预算计划(1030)。
7月3日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会召开会议，随后将公布利率决定并召开新闻发布会(1145)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
澳洲霍巴特--澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话(0100)。
墨尔本--2014年经济与社会展望大会召开(至7月4日)。发言者包括：澳洲国库部长霍基、澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis和澳洲央行助理总裁Malcolm Edey。
柏林--欧洲央行总裁德拉吉与德国央行总裁魏德曼将在德国基督教民主党(CDU)组织的Wirtschaftstag会议上讲话(1715)。
7月4日(五)
瑞典维斯比--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley(0600)和Kerstin af Jochnick(1100)分别发表讲话。
7月6日(日)
法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行执委科尔在一次欧洲投资会议上发表讲话(0815)。
7月7日(一)
东京--日本央行召开分支机构经理季度会议。央行总裁黑田东彦致开幕词。日本央行随后将公布地区经济季度报告。
维也纳--奥地利央行公布半年度金融稳定报告，央行总裁诺沃特尼出席会议(0700)。
德国汉堡--欧洲央行管委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲话(1600)。
7月8日(二)
美国明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策与经济”发表演讲(1745)。
巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言者包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一幅总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。
东京--日本央行副总裁中曾宏就日本的经济与货币政策发表演讲(0345)。
马德里--西班牙央行总裁林德参加Nueva经济论坛组织的餐会(0700)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。