中港个股：中石化混合所有制改革启动，销售业务引资比例根据市场决定

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海7月1日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周二公布混合所有制改革引资方案，拟通过非公开发行的方式，为全资子公司中国石化销售公司引入社会和民营资本，具体引资比例根据市场情况厘定。
中国石化董事会已授权董事长在社会和民营资本持有销售公司股权比例不超过30%的情况下确定投资者、持股比例、参股条款和条件，组织实施该方案及办理相关程序。
公告称，选择潜在投资者会考虑其报价，投资规模及持有期限等多方面因素，引资将主要分为选择和确定，谈判交割两个阶段。
中国石化销售公司业务主要有油品销售和非油品业务两部分，注册资本200亿元人民币，截至今年4月末，资产总规模3,417.58亿元，1-4月净利润80.46亿元。
激发民间投资活力是中国经济稳增长、调结构的重要力量。去年9月的国务院常务会议曾要求，各部门应限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施，并尽快在金融、石油、铁路和电信等领域向民间资本推出一批项目。
中石化今年3月曾表示，计划今年第三季完成出售油品销售业务最多30%的股权，引入的战略投资者将以国内资本为优先考虑。 （完）
欲浏览公告详情，请点选：here (发稿 徐永；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。