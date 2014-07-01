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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 08:53 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月1日-7月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月1日(二)

维也纳--国际货币基金组织(IMF)官员Bas Bakker和奥地利央行总裁诺沃特尼就IMF对奥地利经济的评估召开新闻发布会(0900)。

新德里--印度财长杰特利为印度国家银行(SBI)推出数据部门主持开幕典礼(0400)。

约翰内斯堡--南非财长Nhlanhla Nene在汤森路透经济学家年会上发表主旨讲话(0600)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0900)。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至7月2日)。

7月2日(三)

东京--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎在一个研讨会上发表讲话(0315)。

华盛顿--IMF总裁拉加德在前IMF总裁康德苏演讲活动中致欢迎辞(1440)。

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。

7月3日(四)

暂无重要经济事件预告。

7月4日(五)

新德里--印度财长杰特利将与地方财政长官召开会议，讨论通胀问题。

7月7日(一)

暂无重要经济事件预告。

7月8日(二)

巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言人包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一副总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

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中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 于春红; 审校 石冠兰)
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