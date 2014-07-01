版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 08:48 BJT

全球金市：金价接近两个半月高点，美元走疲和地缘局势构成提振

美元走软使得美元计价的黄金对于持有其他币种的投资者而言更为便宜。

黄金还受到中东地缘政治紧张局势引发的避险买盘的支撑。

黄金人气好转还反映在全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上，该基金持仓量周一增加5.68吨，来到790.70吨，为一个月最大流入量。

在实货市场，美国金币6月销量升至1月以来最高，尽管交易商预计金价迟滞将在下半年打击投资者买兴。

铂族金属持稳，上周南非铂金业工人结束了为期五个月的罢工。

英美铂金 周一称正在评估Rustenburg铂金矿的运作选择，该矿遭受罢工影响。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/石冠兰 审校 许娜/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐