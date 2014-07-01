全球金市：金价接近两个半月高点，美元走疲和地缘局势构成提振

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美元走软使得美元计价的黄金对于持有其他币种的投资者而言更为便宜。
黄金还受到中东地缘政治紧张局势引发的避险买盘的支撑。
黄金人气好转还反映在全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上，该基金持仓量周一增加5.68吨，来到790.70吨，为一个月最大流入量。
在实货市场，美国金币6月销量升至1月以来最高，尽管交易商预计金价迟滞将在下半年打击投资者买兴。
铂族金属持稳，上周南非铂金业工人结束了为期五个月的罢工。
英美铂金 周一称正在评估Rustenburg铂金矿的运作选择，该矿遭受罢工影响。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/石冠兰 审校 许娜/杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。