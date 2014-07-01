《中国报摘》--其他报纸重要消息7月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**上海证券报**
--截至6月30日，在954家已发布业绩预告的中国上市公司中，“报喜”比例过半，其中，医药、TMT、汽车零部件等行业“喜报”频传。
--从消息人士处了解到，信贷资产证券化产品的发行将由审批制改为备案制，目前部分银行已接到口头通报，正式文件仍处于签报过程之中。
--从一位权威人士处获悉，被视为上海国资改革关键环节的企业分类工作已完成，67%现有市属企业被划为竞争类企业，申能、申通、久事及城投四集团被定位为保障类企业，另有十余家企业则为功能类企业。
**金融时报**
--农行 称，将从7月7日至7月10日，首次通过营业网点及电子银行渠道面向个人和非金融机构投资者发售国开行债券。
**人民日报**
--从国家质检总局获悉，自2013年10月深圳口岸从进口美国玉米中检出未经批准的MIR162转基因成分后，截至今年6月16日，全国出入境检验检疫机构共在125.2万吨进口美国玉米及其制品中检出上述转基因成分，作出退运处理。
**证券时报**
--证监会近日下发通知，自7月1日起，证券公司及其子公司资产管理业务、直接投资业务、基金管理公司及其子公司特定客户资产管理业务等有关私募产品的备案管理、风险(统计)监测等职责，划归中国证券投资基金业协会履行。
**东方早报**
--上汽集团 宣布，原上海通用汽车总经理王晓秋将升任集团副总裁，同时担任上汽集团乘用车公司总经理。
--上海海关新推五项自贸区改革措施，全国首推“一地注册，全国申报”、“企业准入单一窗口”等办事模式。
**第一财经日报**
--海通证券测算，2014年房地产信托到期量约为6,335亿元人民币。
--上海国际航运研究中心发布今年二季度中国航运景气报告指出，航运企业再遇滑铁卢，尤其是干散货运输企业资金链面临断裂风险，船舶市场也将再次进入下行通道，而港口企业的盈利状况则大幅好转，集装箱运输企业进入复苏通道。
**21世纪经济报道**
--STX(大连)集团旗下多家企业被法院受理破产重整。相关调研数据显示，该集团14家关联企业中，截至2013年4月，单户贷款超过10亿元的就有三家。上述三家企业表内外信贷余额107.52亿元。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。