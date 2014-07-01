版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 09:22 BJT

更新版 1-韩国经济：6月出口远低于预期，加重经济复苏失去动力的担忧

该部将于今日稍晚发布数据细节，包括出货目的地等分项数据。中国、美国及欧盟是韩国的三大出口市场。

出口表现较差，更加令人担心韩国经济在过去一年快速复苏后目前正在走软，这是因内需疲弱及全球经济复苏不均衡所致。

周二公布的其他数据也令人失望。6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅与5月相同，另外一项民间调查则显示，制造业呈现萎缩。

产业通商资源部公布，今年上半年出口同比增长2.6%，而此前六个月同比增幅为3.8%。去年上半年出口仅增长0.5%。

韩国贸易协会(KITA)上周表示，未来几个月韩国出口将加速，下半年同比增幅将为6.8%。 (完)

(编译 杜明霞/于春红; 审校 石冠兰/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐