更新版 1-韩国经济：6月出口远低于预期，加重经济复苏失去动力的担忧

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
该部将于今日稍晚发布数据细节，包括出货目的地等分项数据。中国、美国及欧盟是韩国的三大出口市场。
出口表现较差，更加令人担心韩国经济在过去一年快速复苏后目前正在走软，这是因内需疲弱及全球经济复苏不均衡所致。
周二公布的其他数据也令人失望。6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅与5月相同，另外一项民间调查则显示，制造业呈现萎缩。
产业通商资源部公布，今年上半年出口同比增长2.6%，而此前六个月同比增幅为3.8%。去年上半年出口仅增长0.5%。
韩国贸易协会(KITA)上周表示，未来几个月韩国出口将加速，下半年同比增幅将为6.8%。 (完)
(编译 杜明霞/于春红; 审校 石冠兰/龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。