更新版 1-中国数据：6月官方制造业PMI创六个月高点至51，经济平稳增长态势确立

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 6月官方制造业PMI升至51，创六个月高点
* 连续第四个月上升，分项指标多趋暖
* 稳增长政策措施见成效，经济平稳增长态势基本确立 (新增更多内容)
路透北京7月1日 - 中国稳增长政策的效果已从6月份官方制造业PMI攀上六个月高点有所体现，且其中多数分项指标趋暖，显示中国经济平稳增长的态势基本确立。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。
“6月份PMI指数继续提高，表明经济平稳增长态势已基本确立。“特约分析师张立群称，从分项指标看，新订单、出口订单等各类订单指数，采购量指数、进口指数和产成品库存指数，购进价格指数等都出现提高，反映了随订单水平回升，企业采购和生产活动水平开始回升，稳增长各项政策措施已见成效。
汇丰(HSBC)此前发布的中国5月制造业PMI初值升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。其终值数据定于周二稍晚发布。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
-------------2014年----------- -----------------2013年----------------
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 PMI(%) 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1
**分项指标多趋暖**
从12个分项指数来看，同上月相比，除采购量和生产经营活动预期指数回落外，其它各项指数均呈现回升。其中，新出口订单回升幅度最大，升幅为1个百分点；原材料库存指数持平；其余生产、新订单、原材料购进价格、产成品库存指数以及从业人员等指数环比升幅均在1个百分点以内。
6月份生产指数为53%，比上月上升0.2个百分点。从企业规模来看，大型企业和中型企业高于50%，分别为53.5%和53.8%；小型企业的生产指数低于50%，指数为48.5%。
新订单指数为52.8%，比上月上升0.5个百分点。从企业规模来看，大型企业和中型企业的新订单指数高于50%，分别为53.6%和52.9%；小型企业低于50%，指数为48.5%。
新出口订单指数为50.3%，比上月上升1个百分点。从企业规模来看，大型企业高于50%，为50.8%；中型和小型企业的新出口订单指数低于50%，分别为48.9%和48.5%。
积压订单指数为46.2%，比上月回升0.2个百分点。产成品库存指数为47.3%，比上月上升0.2个百分点。进口指数为49.2%，比上月上升0.2个百分点。
购进价格指数为50.1%，比上月回升0.1个百分点。原材料库存指数为48%，同上月持平。（完） (发稿 宿泱韫/沈燕; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。