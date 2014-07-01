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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:00 BJT

台湾债市：五年券殖利率开低走高，观望7月资金情势与非农数据

路透台北7月1日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周二早盘开低走高，先反映昨晚美债殖利率收低的题材，惟市场观望7月资金情势以及周四的美国非农就业数据，令交投气氛仍偏谨慎保守。

交易商表示，近期各方揣测货币市场资金偏紧的原因，不少人觉得与央行的态度有关，相关疑虑要等到下一个提存期展开才能厘清。此外，交易商也在观望邮局在7月还会不会释出五年冷券，此将压抑多方的操作意愿。

“五年与10年券的利差仅剩下40基点，大家还在观望。”一位票券商交易主管说。

交易商表示，美国周四要发布6月非农就业数据，此前台债应该会随美债在狭幅区间内盘整。

美国周四将公布6月非农就业岗位，路透调查显示，分析师预计非农就业岗位将增加21.2万个，低于5月的增长21.7万个。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ： 1.565-1.590%

• 五年公债103/10 ：1.165-1.190%

本地时间09:50时最新报价：

• 103/6殖利率弹0.29基点报1.5828%。

• 103/10发行前交易殖利率微跌0.1基点报1.1820%。

以下为最新相关报导链接：

--《美债周二展望》公债价格上涨，上半年攀升

--路透调查：未来一年美债收益率料上涨100基点，与股市连动解体

--中国数据：6月官方制造业PMI升至51，创六个月高点--国家统计局 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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