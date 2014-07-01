台湾债市：五年券殖利率开低走高，观望7月资金情势与非农数据

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北7月1日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周二早盘开低走高，先反映昨晚美债殖利率收低的题材，惟市场观望7月资金情势以及周四的美国非农就业数据，令交投气氛仍偏谨慎保守。
交易商表示，近期各方揣测货币市场资金偏紧的原因，不少人觉得与央行的态度有关，相关疑虑要等到下一个提存期展开才能厘清。此外，交易商也在观望邮局在7月还会不会释出五年冷券，此将压抑多方的操作意愿。
“五年与10年券的利差仅剩下40基点，大家还在观望。”一位票券商交易主管说。
交易商表示，美国周四要发布6月非农就业数据，此前台债应该会随美债在狭幅区间内盘整。
美国周四将公布6月非农就业岗位，路透调查显示，分析师预计非农就业岗位将增加21.2万个，低于5月的增长21.7万个。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6 ： 1.565-1.590%
• 五年公债103/10 ：1.165-1.190%
本地时间09:50时最新报价：
• 103/6殖利率弹0.29基点报1.5828%。
• 103/10发行前交易殖利率微跌0.1基点报1.1820%。
以下为最新相关报导链接：
--《美债周二展望》公债价格上涨，上半年攀升
--路透调查：未来一年美债收益率料上涨100基点，与股市连动解体
--中国数据：6月官方制造业PMI升至51，创六个月高点--国家统计局 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。