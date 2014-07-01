中港个股：农行加入通过柜台销售国开债行列，首批下周一起售

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月1日 - 中国第三大银行--农业银行 表示，将于7月7日-10日(下周一-四)，面向个人和非金融机构投资者发售国家开发银行 债券。显示通过柜台销售国开债的商业银行队伍正在扩张。
新闻稿称，农行 本次发售的柜台国开债，为一年期固定利率品种，票面利率预计超过4%，认购和交易起点均为100元人民币，起息日和上市交易日分别为7月10日和7月14日。
投资者可通过农行营业网点、个人网银等渠道认购。在发行期结束后还可在交易时间内通过上述渠道随时买卖，债券变现时资金即时到账。
“面向银行客户的柜台债券市场是中国多层次金融市场建设的重要组成部分，柜台债券市场的发展有利于优化全社会资金配置，提升全社会资金运转效率。”农行相关负责人称。
据其介绍，农行后续还将面向客户推出中国铁路总公司债券、中国农业发展银行债券、中国进出口银行债券等新品种，支持实体经济发展。
中国工商银行 今年5月曾面向个人和非金融机构客户发行国开债，成为首家面向社会大众销售国开债的商业银行。
中国人民银行3月末曾公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。
国开行是政策性金融债供给大户，以2013年为例，国开行在银行间债市发行人民币金融债逾1.1万亿元，这一规模较农业发展银行和进出口银行当年发行量之和还要多。
柜台债券是指银行通过电子银行及营业网点为客户提供的人民币债券投资交易产品，具有安全性高、收益性好、流动性强、交易起点低等优点。此前，在商业银行柜台交易的只有记账式国债一个品种。（完） (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。