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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 09:33 BJT

路透基点：广东粤电大埔发电公司签署35亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点引述当地媒体报导，广东粤电大埔发电有限公司已经签署35亿元人民币(5.64亿美元)融资案。

据梅州日报报导，牵头行中国建设银行梅州分行提供17亿元贷款。广东粤电财务有限公司以及其他数家银行承贷剩余贷款。

根据梅州日报，贷款用于广东粤电大埔电厂燃煤发电工程项目，项目投资总额56亿元。(完)

(编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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