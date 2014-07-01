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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:08 BJT

路透基点：深圳控股欲争取更多台湾银行业者参与8亿美元贷款案--TRLPC

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，红筹股公司深圳控股有限公司6月24日就其8亿美元五年期贷款案在台北举行银行会议，争取更多台湾银行业者加入。

根据消息人士，大约10家台湾银行业者参加了会议。

这家地产开发商此前已经邀请合作银行参与是次自行安排的融资案。

消息人士称，数家银行已经承诺参与俱乐部贷款，承贷1-1.5亿美元。

早些时候，部分已承贷的银行据报导上调了承贷额度。

这笔再融资贷款平均年限为4.25年，综合收益400个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。

2013年10月，深圳控股获得4.47亿美元五年期贷款，规模高于最初计划的4亿美元。九家银行加入这项自行安排贷款案，包括：中银香港、上海浦东发展银行、星展银行、恒生银行、东亚银行、台北富邦商业银行、马来亚银行、中信银行(国际)、永隆银行。

该贷款综合收益为280个基点，前端费为95个基点。平均期限为4.75年，利率为较Libor加码260个基点。

据汤森路透LPC数据，深圳控股2010年9月签署的一笔4亿美元四年期贷款将于今年9月到期。中国农业银行、中银香港、东亚银行、星展银行、恒生银行、中国工商银行、永隆银行参与此案。

深圳市政府在深圳控股持有部分股权。该公司2013年营业额增加17.6%至98亿港元。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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