路透基点：深圳控股欲争取更多台湾银行业者参与8亿美元贷款案--TRLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，红筹股公司深圳控股有限公司6月24日就其8亿美元五年期贷款案在台北举行银行会议，争取更多台湾银行业者加入。
根据消息人士，大约10家台湾银行业者参加了会议。
这家地产开发商此前已经邀请合作银行参与是次自行安排的融资案。
消息人士称，数家银行已经承诺参与俱乐部贷款，承贷1-1.5亿美元。
早些时候，部分已承贷的银行据报导上调了承贷额度。
这笔再融资贷款平均年限为4.25年，综合收益400个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。
2013年10月，深圳控股获得4.47亿美元五年期贷款，规模高于最初计划的4亿美元。九家银行加入这项自行安排贷款案，包括：中银香港、上海浦东发展银行、星展银行、恒生银行、东亚银行、台北富邦商业银行、马来亚银行、中信银行(国际)、永隆银行。
该贷款综合收益为280个基点，前端费为95个基点。平均期限为4.75年，利率为较Libor加码260个基点。
据汤森路透LPC数据，深圳控股2010年9月签署的一笔4亿美元四年期贷款将于今年9月到期。中国农业银行、中银香港、东亚银行、星展银行、恒生银行、中国工商银行、永隆银行参与此案。
深圳市政府在深圳控股持有部分股权。该公司2013年营业额增加17.6%至98亿港元。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。