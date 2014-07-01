永安期货：中国期指多头上攻动力不强

以下内容节选自7月1日的《期货日报》：

周一早盘，期指多头发力但未能突破2,170一线的压力。虽然主力合约IF1407收盘小幅上涨，但市场观望情绪浓厚。

中金所数据显示，前期下挫之后，资金入场并不积极，多空主力均出现离场迹象，市场情绪整体重归谨慎。前20名席位在IF1407与IF1409合约上共持买单111,133手、卖单142,063手。主力净空持仓量30,930手，较上一交易日的30,495手微升，依旧维持在历史高位。

总持仓方面，上周五，股指期货四份合约持仓量下降至171,136手，为近两周最低水平。周一，期指总持仓继续减少552手至170,584手。总成交量增加17,794手至630,336手，成交持仓比为3.7，高于上周均值3.45。量增仓减说明在当前振荡行情中，多空双方多以快进快出短线交易为主，趋势性持仓减弱。在最近三个交易日，期指连续振荡收涨但总持仓持续回落，说明多头上攻力量不足。(完)

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