永安期货：中国期指多头上攻动力不强

全球金市：金价小涨但接近六周低点，受美联储升息预期影响
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。
以下内容节选自7月1日的《期货日报》：
周一早盘，期指多头发力但未能突破2,170一线的压力。虽然主力合约IF1407收盘小幅上涨，但市场观望情绪浓厚。
中金所数据显示，前期下挫之后，资金入场并不积极，多空主力均出现离场迹象，市场情绪整体重归谨慎。前20名席位在IF1407与IF1409合约上共持买单111,133手、卖单142,063手。主力净空持仓量30,930手，较上一交易日的30,495手微升，依旧维持在历史高位。
总持仓方面，上周五，股指期货四份合约持仓量下降至171,136手，为近两周最低水平。周一，期指总持仓继续减少552手至170,584手。总成交量增加17,794手至630,336手，成交持仓比为3.7，高于上周均值3.45。量增仓减说明在当前振荡行情中，多空双方多以快进快出短线交易为主，趋势性持仓减弱。在最近三个交易日，期指连续振荡收涨但总持仓持续回落，说明多头上攻力量不足。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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