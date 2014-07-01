路透调查：美国6月非农就业岗位料增加21.2万个，表现相对强劲

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
* 美国6月非农就业岗位料增加21.2万个
* 失业率料持稳在6.3%
* 平均时薪或将上涨0.2%
路透华盛顿6月30日 - 美国企业雇主6月可能维持良好的雇聘速度，与暗示第一季经济大幅萎缩仅是失常状况的数据相符。
路透调查显示，6月非农就业岗位料增长21.2万个，若果真如此，将是连续第五个月高于20万个。此外，再加上楼市复苏的迹象，这将巩固经济已回升的观点。
“经济当然是朝着正确方向发展，”道明证券驻纽约副首席分析师Millan Mulraine称，“尽管就业市场动能较过去两个月温和下降，但力道仍很强劲。”
美国第一季经济受累于异常寒冷的天气，国内生产总值(GDP)环比年率终值为下滑2.9%。企业库存增速放缓，长期失业救济到期及削减食品救济券发放也打压了经济。
但这些临时性因素的影响正在消退。目前制造业表现出活力，甚至楼市在去年因抵押贷款利率跳涨而受到打压后，眼下也在重新站稳脚跟。
美国劳工部将于周四1230GMT公布6月非农就业数据。美国金融市场周五因独立日假期休市。
**意外上扬**
由于一周初请失业金人数自5月中以来一直低于32万人，其他就业指标6月也有所改善，因此非农就业数据可能意外上扬。
失业率料持稳于五年半低位6.3%。由于大学毕业生将像往年一样在6月进入就业市场，劳动力将上升，这将略微推高失业率。
就业增长及劳动力下降的综合影响，已使失业率从2009年10月高位10%不断下降。
就业参与率的下降部分反映出美国人口的老化，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦认为，这也是因为有些求职者丧失了信心所致。而这部份求职者可能重返市场。
叶伦曾表示，这是美联储维持极度宽松货币政策的一个原因。她还指出，大量美国民众要么长期失业，要么从事兼职工作，这是因为他们难以找到全职工作，暗示就业市场仍有大量闲置人员。
Comerica驻达拉斯首席分析师Robert Dye称，”我担心叶伦领导下的美联储在政策转向方面有些延迟，这最终将让我们承受经济过热的风险。“
6月非农就业数据可能将追随近期所有行业就业均增长的模式。建筑及制造业就业料加速，反映楼市状况近期改善且制造业活动增加。
因零售业就业持续放缓，服务业薪资增幅料温和下降。
一周工时预计持稳于34.5个小时，平均时薪可能将增长0.2%。(完)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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