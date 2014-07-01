版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 09:44 BJT

国信期货：上海螺纹钢反弹行情止步，基本面无根本性好转

以下内容节选自7月1日的《期货日报》：

近期，螺纹钢期货从3000元/吨关口持续反弹，反弹的主要推动力量是中国宏观经济数据有所好转，以及前期价格超跌。

从基本面来看，铁矿石现货价格在跌到89美元/吨后重新回到90美元/吨上方，并获得较强支撑，显示现货市场目前已经跌无可跌。但从中长期来看，在宏观面依然偏弱、基本面并无根本性好转的情况下，即将进入需求淡季的螺纹钢和铁矿石期货后期仍将维持弱势。在螺纹钢1410合约上，可依托3100元/吨一线做空。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐