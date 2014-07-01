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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 09:57 BJT

金属期市：期铜触及近四个月高位，期锌亦逼近近三年高点

LME三个月期锌盘中高见每吨2,218美元，仅略低于2013年2月高位2,230美元，如果升逾此处，将为锌价涨至2011年9月高点铺平道路。

中国稳增长政策的效果已从6月份官方制造业PMI攀上六个月高点有所体现，且其中多数分项指标趋暖，显示中国经济平稳增长的态势基本确立。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。

全美不动产协会(NAR)公布，美国5月成屋待完成销售指数较上月增长6.1%，为2010年4月来最大按月升幅，暗示楼市正在走出近期的疲弱态势。

中国银监会周一宣布自7月1日起调整商业银行存贷比的监管口径，增加分子端的贷款扣减项，扩大分母端的存款计入项，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核，本外币合计和外币业务存贷比将作为监测指标。

智利政府周一表示，该国5月铜产量为497,569吨，较上年同期增长4.7%。智利是全球最大产铜国。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/于春红; 审校 张若琪/杜明霞)
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